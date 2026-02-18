Haberler

Serik'te ev yangını: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde mahsur kalan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 84 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Nurlular Kümeevleri mevkiinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Hasibe Büyükdemir (84) yangın sırasında içeride mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev içerisinde yapılan kontrolde yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında ekmek almak için evden ayrıldığı ve olay anında evde bulunmadığı öğrenildi. Hasibe Büyükdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

