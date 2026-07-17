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Serik'teki sosyal medya dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Serik'teki sosyal medya dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden IBAN ve kripto para hesaplarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen ve jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik'te bazı vatandaşların Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli illerden sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek IBAN ve kripto para hesapları üzerinden telefon aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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