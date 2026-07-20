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Serik'te kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı: 1 yaralı

Serik'te kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı: 1 yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlık alana girdi. Kazada kadın yolcu G.K. ayağından hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana dalan otomobildeki kadın yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sarıabalı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Sürücü F.T kazayı yara almadan atlatırken kadın yolcu G.K. ayağından hafif yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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