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Serik'te gecekondu yangını

Serik'te gecekondu yangını
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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