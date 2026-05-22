Antalya'da 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede suç örgütleri, kasten öldürme, yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarında kullanılan silahların ticaretini yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüphelinin aracında yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

