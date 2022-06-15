Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu - Haberler

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Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şereflikoçhisar'da sel büyük hasara neden oldu

Ankara'nın Şeferlikoçhisar ilçesinde dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen sel büyük hasara neden oldu.

Ankara'nın Şeferlikoçhisar ilçesinde dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen sel büyük hasara neden oldu.

Şereflikoçhisar'da dün yağan aşığı yağmur Ankara- Aksaray yolunun kapanmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol açılırken, temizleme çalışmalarına bugün de devam edildi. Selin en fazla etkili olduğu Çalören Mahallesi'nde dereler üzerindeki köprüler yıkıldı. Sandıklı, Baltalı, Karandere ve Devekovan mahallelerinde de ekili alanlar büyük zarar gördü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şereflikoçhisar Aksaray Ankara 3. Sayfa Haberler

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