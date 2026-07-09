Devrilen çekicide sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde forklift yüklü çekici, kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 54 ZY 376 plakalı forklift yüklü çekici direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajda yan yatarak sürüklenen ve yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabilen çekicinin sürücüsü K.E., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, önce çekicinin arkasında yüklü olan forklit, vinç yardımı ile kaldırıldı. Ardından sürücüyü çıkartmak için aracın tavanı kesildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri ve vatandaşın ortak çalışmalarıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan K.E., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, jandarma ekiplerinin çalışmaları ile kurtarma operasyonu esnasında trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Hasarlı aracın bulunduğu yerden vinç ve çekici yardımıyla çıkartılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı