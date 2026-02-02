Haberler

Serdar Sertçelik hakkında yeni tutuklama kararı

Güncelleme:
Serdar Sertçelik, başka suçlardan tutuklu olmasının yanı sıra, silahlı örgütü yönetme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme suçlarından Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Sertçelik, kırmızı bültenle arandıktan sonra Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.

Başka suçlardan tutuklu bulunan Serdar Sertçelik, "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme" suçlarından da tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, halen başka suçlardan tutuklu bulunan Serdar Sertçelik'in Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 02/02/2026 tarih ve 2025/803 Esas sayılı kararı ile "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme" suçlarından da tutuklandığı açıklandı.

Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik, Macaristan tarafından Türkiye'ye iade edilmişti. - ANKARA

