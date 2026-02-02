Serdar Sertçelik hakkında yeni tutuklama kararı
Serdar Sertçelik, başka suçlardan tutuklu olmasının yanı sıra, silahlı örgütü yönetme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme suçlarından Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Sertçelik, kırmızı bültenle arandıktan sonra Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, halen başka suçlardan tutuklu bulunan Serdar Sertçelik'in Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 02/02/2026 tarih ve 2025/803 Esas sayılı kararı ile "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme" suçlarından da tutuklandığı açıklandı.
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik, Macaristan tarafından Türkiye'ye iade edilmişti. - ANKARA