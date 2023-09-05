Şehit Piyade Er Akın'ın naaşı memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören yapıldı. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, komutanlar ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından Şehit Muhammed Ali Akın'ın naaşı dualarla memleketine uğurlandı. - HAKKARİ