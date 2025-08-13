Şehit olan orman personeli Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde yangına müdahaleye giderken arazözün şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan orman personeli Adem Nazım Demirel gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, sabah saatlerinde Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyü mevkiinde meydana geldi. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, bölgedeki orman yangınına müdahale için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 6 orman işçisinden Adem Nazım Demirel olay yerinde şehit olurken, 5 kişi yaralandı. Şehit Adem Nazım Demirel'in naaşı Düziçi ilçesi Uzun Banı Mahallesi Topal Sokak'ta oturan baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi. Şehit Demirel Düziçi Yeni Asri Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Düziçi Şehitliği'ne defnedildi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE