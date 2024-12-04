Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kazaya karıştı. Kazada yaralananların sayısı 6'ya yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı. Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde şehidin konvoyundaki 01 SE 010 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 D 6771 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ve kamyonette bulunan sürücü Naci Karatop, Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA