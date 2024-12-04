Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler
'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı

Yüzde 50 indirim vaadiyle gelip yüzde 50 zam yaptı

Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi

Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kazaya karıştı.

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kazaya karıştı. Kazada yaralananların sayısı 6'ya yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı. Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde şehidin konvoyundaki 01 SE 010 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 D 6771 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ve kamyonette bulunan sürücü Naci Karatop, Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti
img

Kamu çalışanlarına ek hak geliyor
img

Bu son maçı oldu

Son Dakika Haberleri

Bursaspor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Meral Akşener bakan mı olacak? Spotify Wrapped 2024 nereden bakılır? Sahipsizler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Annem Ankara 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba hangi diziler var? 4 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Annem Ankara 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Konyaspor Kepez Belediyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.