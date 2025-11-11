Şehit ateşi Muğla'ya düştü

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. - MUĞLA