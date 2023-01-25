Şehit Ali Arslan Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan (27), memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan (27), memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı Ağrı'dan hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Çekerek ilçesine getirildi. Şehit Arslan için Çekerek Hükümet Konağı bahçesinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kuzgun köyünde toprağa verildi. Törene, şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YOZGAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ali Arslan Yozgat Ağrı 3. Sayfa Haberler

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