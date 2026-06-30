Haberler

İzmir'de 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kara üzerinde 36 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 28 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Seferihisar ilçesi kara sınırları içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine süratle harekete geçen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından kara üzerinde gerçekleştirilen operasyonda; 36 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı evlatlarını kaybetti
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü

İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama