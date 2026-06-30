İzmir'de 36 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kara üzerinde 36 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 28 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Seferihisar ilçesi kara sınırları içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine süratle harekete geçen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından kara üzerinde gerçekleştirilen operasyonda; 36 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı