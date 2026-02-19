Haberler

Şavşat'ta kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Şavşat'ta kaçak sigara ve içki ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şavşat'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir araçta kaçak sigara ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şavşat'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde bir araçta kaçak sigara ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 13.00 sıralarında Küplüce köyü Şartul mevkiinde yürütülen faaliyet kapsamında Y.D. (56) isimli şahsın idaresindeki araçta adli arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde kaçak sigara ile kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yetkililer ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı 'yalnız' kaldı

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! İran'a karşı "yalnız" kaldı
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu

İşte kendi maçlarına rakip kazanır oynayan yöneticilerin kulüpleri
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı 'yalnız' kaldı

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! İran'a karşı "yalnız" kaldı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Hamurlar yerlere taştı, işletme sahibinin savunması skandalı ikiye katladı

Fırındaki manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi