Satılmak istenen 62 adet metal sikke ele geçirildi, 3 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir'de tarihi eser niteliğindeki 62 parça metal sikkeyi satmak isteyen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Eskişehir'de tarihi eser niteliğindeki 62 parça metal sikkeyi satmak isteyen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Çifteler İlçesi'nde yaşayan 3 kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak istediği öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çifteler Mahallesi Belpınar Mahallesi'nde bulunan tır parkına yaptığı operasyon ile şüpheli 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların yapılan üst aramasında ise 62 adet tarihi eser niteliğinde metal sikke ele geçirildi. Şahısların hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Çifteler Jandarma 3. Sayfa Haberler

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