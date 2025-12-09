Batman'da şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışın ardından Derince, Dikbayır, Taşyuva, Kilis, Alagöz köyü ve Dörtbölük grup köy yolunda meydana gelen heyelan, yola düşen kayalar, İlçe Özel İdaresi şantiye ekipleri tarafından temizlendi.

Sason'da dün gece saatlerinde başlayan yağışların ardından Derince, Dikbayır, Taşyuva, Kilis, Alagöz, Dörtbölük köy yolları ve bağlı 10 mezra yolu düşen taş, sel ve meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda 5 köy ve bazı mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı durumda olan mezra yollarında çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. - BATMAN