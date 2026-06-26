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Şarköy'de WhatsApp grubuna operasyon: 2 gözaltı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, emniyet ve jandarma personeline ait fotoğraf ve anlık konum bilgilerinin paylaşıldığı WhatsApp grubuna yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Grubun yaklaşık 300 üyeli olduğu ve aralarında uyuşturucu suçundan kaydı bulunan kişilerin de yer aldığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kamu görevlilerinin görev ve hareket bilgilerinin paylaşıldığı iddia edilen WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, WhatsApp grubunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ait fotoğrafların paylaşıldığı, görevli ekiplerin anlık konum ve hareket bilgilerinin grup üyelerine bildirildiğinin tespit edilmesi üzerine adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla grubun yöneticileri olduğu belirlenen 2 kişinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 üyeden oluştuğu belirlenen grubun üyeleri arasında, "torbacılık" olarak bilinen uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından daha önce adli işlem görmüş kişilerin de bulunduğu değerlendirildi.

Savcılık talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında TCK 191 kapsamında ayrı bir tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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