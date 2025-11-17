Şarköy'de Balıkçı İsmail Ağırman'ın Cansız Bedeni Bulundu

Şarköy Kızılcaterzi güneyinde gece saatlerinde denize açılan bir balıkçıdan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, şahsın cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kızılcaterzi mevkiinde 14 Kasım 2025 günü saat 01.48 sıralarında denize uzatma ağı bırakmak için traktör şambiyelinden yapılan küçük bir botla, yaklaşık beş yüz metre açılan 50 yaşındaki İsmail Ağırman'dan bir daha haber alınamadı. Kıyıda bekleyen oğlu, babasının gözden kaybolduğunu bildirince bölgeye Sahil Güvenlik KB-68 botu ivedilikle sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına TCSG-23 Komutanlığı, Şarköy, Lapseki ve Biga Kolluk Destek Tim Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Dalış Timi denizden; Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ İl AFAD ekipleri karadan; TCSG-552 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik uçağı ise havadan destek verdi. İsmail Ağırman'ın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık üç yüz ila üç yüz elli metre açıkta, iki ile üç metre derinlikte Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından tespit edildi. Karaya çıkarılan Ağırman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ