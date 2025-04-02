Sarıyer Uskumruköy'de Hurda Deposunda Yangın Çıktı

Sarıyer Uskumruköy'de hurda deposunda çıkan yangın, 2 gecekonduya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, depo ve 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy'de bulunan bir hurda deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararak, yanındaki 2 gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın esnasında gecekondularda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yoğun dumanın bütün mahalleyi kapladığı yangında ölen, yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Gecekondular ve depo kullanılamaz hale gelirken, müdahale sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL