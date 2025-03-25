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Sarıyer'de Yangın: 35 Yıldır Devam Eden Rezidansın 10. Katında Çıktı

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Sarıyer Hacıosman'da 35 yıldır inşaatı süren rezidansın 10. katında işçilerin kaynak yaptığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de inşaatı 35 yıldır devam eden rezidansta işçilerin kaynak yaptığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, Sarıyer Hacıosman'da saat 12.00 sıralarında 35 yıldır kaba inşaatı devam eden 30 katlı bir binanın 10.'uncu katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkan yangına ilk olarak rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. Geçtiğimiz Kasım ayında da yangın çıkan rezidansa çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, rezidansta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Sarıyer'de Yangın: 35 Yıldır Devam Eden Rezidansın 10. Katında Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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