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Sarıyer'de özel okul sahibi, idari işler müdürünü silahla yaraladı

Sarıyer'de özel okul sahibi, idari işler müdürünü silahla yaraladı
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İstanbul Sarıyer'de bir özel okul sahibi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de bir özel okul sahibi, alacak verecek yüzünden tartıştığı okulun idari işler müdürünü silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan okul sahibi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okul sahibi Can O. (59) ile Okulun İdari İşler Müdürü Gülcan K. (36) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada okul sahibi Can O., idari işler müdürü Gülcan K.'yi silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan Gülcan K., yardım istedi. Can O., ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, Sarıyer Asayiş Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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