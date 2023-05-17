Sarıyer'de Kiracısını Bıçaklayan Ev Sahibinin Oğlu Yakalandı

SARIYER'de ev sahibinin oğlu, tartıştığı kiracısını bıçakladı. Ağır yaralanan kiracı hastanede ameliyata alındı.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kiracı Serkan K. ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında kira nedeniyle tartışma yaşandı. Araya girenlerin yardımıyla tartışma çok büyümeden sona erdi ve Kerem G. apartmandan ayrıldı. Bir süre sonra kiracısını yolda gören Kerem G., yanında taşıdığı bıçakla kiracı Serkan K.'yı bıçakladı. Serkan K. aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinin yardımıyla yarasına tampon yapılan Serkan K. taksi ile Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Serkan K. ameliyata alındı.

"EV SAHİBİNİN OĞLU İLE KİRACI ARASINDA TARTIŞMA OLDU VE GİTTİ"