Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı - Haberler

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Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı İstanbul Sarıyer'de belediyenin kiraladığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

- Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de belediyenin kiraladığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Aladağ Sokak'ta bulunan iş makinasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'de alt yapı çalışması kullanılmak üzere belediye tarafından kiralanan iş makinesi bir anda tutuşarak alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile iş makinesi kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

Sarıyer'de iş makinesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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