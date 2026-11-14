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Sarıyer'de fırtınada kökünden sökülen ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi

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İstanbul Sarıyer'de şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaç, Yeniköy Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda araç ile binanın girişi hasar görürken, ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de şiddetli fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Binanın girişinde de hasara yol açan olayda, ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14: 30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Doktor Cevat Kerim İncedayı Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre şiddetli fırtına sebebiyle köklü bir ağaç park halinde bulunan 34 MLG 779 plakalı aracın üzerine devrilmiş, devrilen ağaç çevredeki binaya ve binanın girişine zarar vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin çalışması sonucunda ağaç aracın üzerinden kaldırıldı. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde şiddetli rüzgar çıktığı, ardından ağacın önce aracın üzerine ardından bina girişine devrildiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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