Sarıyer'de hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğu iple bağladılar

Sarıyer Ayazağa'da kurulan semt pazarında tezgahtan eşofman çaldığı iddia edilen bir çocuk, esnaf tarafından yakalanarak iple bağlandı. Bir süre sonra ürünü geri alan esnaf, çocuğu bırakırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 9 yaşındaki çocuk ekiplerce koruma altına alınırken, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Sarıyer Ayazağa'da kurulan pazarda 10 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarına gelen 9 yaşındaki bir çocuk, bir tezgahtan eşofman çaldı. Çaldığı ürünü saklayan çocuk bir süre sonra pazara yeniden geldi. Çocuğu fark eden esnaf onu yakalayarak iple bağladı. Eşofmanın yerini öğrenen esnaf ürünü geri aldıktan sonra çocuğu serbest bıraktı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bazı internet sitesi haberlerinde ve sosyal medya platformlarında yayınlanan içerikteki yaşı küçük şahsın O.U.(9) olduğu belirlendi. Semt pazarı esnafı tarafından yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim eden çocuk, koruma altına alındı. Ardından çocuğu yakalayarak iple bağladığı ve bu görüntüleri sosyal medya ortamlarında paylaştığı belirlenen R.M.(44), A.A.(43) ve A.G.(34) isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Çocuğun Alıkonulması" suçundan yapılan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL