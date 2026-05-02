Sarıveliler'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçenin Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel V. yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

