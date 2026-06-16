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Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı alarm seviyesi yükseldi

Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı alarm seviyesi yükseldi
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Baharlar Mahallesi’ndeki ormanlık alan ve yollarda yangın tedbirlerini denetledi. Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, yangın sezonuna yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Baharlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanlar ve orman yollarında incelemelerde bulundu. Yangın riskine karşı alınan tedbirleri yerinde denetleyen Dalak, hazırlıkların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ile birlikte Baharlar Mahallesi'nde orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde Şeyhdavutlar ve Karacaali mahallelerinde orman yangınlarına yönelik alınan önlemleri denetleyen Kaymakam Dalak, bu kez Baharlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanlar ve ulaşım yollarında incelemelerde bulundu. Yangınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Orman İşletme Şefi Emin Şıvka'dan bilgi alan Dalak, ekiplerin hazırlık durumunu değerlendirdi.

İncelemeler sırasında yangın anında müdahaleyi hızlandıracak orman yolları, su havuzları ve kritik noktalardaki tedbirler gözden geçirildi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, yangın sezonuna yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Yangınlara karşı ekiplerimiz hazır durumda. Su havuzlarımız dolu, orman yollarımızın bakım ve düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca yüksek kesimlerde meydana gelebilecek yangınların ekiplerimize hızlı şekilde ulaştırılması için gerekli tüm tedbirleri aldık." dedi.

Kaymakam Halil Dalak da orman yangınlarının önlenmesinde erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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