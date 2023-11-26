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Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ayaspaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada yapılan aramada 11 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli C.B. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.