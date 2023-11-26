Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Ayaspaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada yapılan aramada 11 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli C.B. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada arama yaptı.
Aramada 11 gram eroin ele geçirildi, bina içerisindeki şüpheli C.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa