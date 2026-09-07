Haberler

Saray'da Plajlarda Denize Giriş Yasaklandı

Saray'da Plajlarda Denize Giriş Yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı.

Saray'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla ilçe genelindeki plajlarda denize girişlere ara verildi. Yetkililer, yasağın bugün için geçerli olduğunu belirterek vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

Denize giriş yasağı kapsamında jandarma ekiplerinin sahil ve plajlarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Ekipler, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyaracak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadına şiddete engel olmaya çalıştı, bıçaklandı

Sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtarmanın bedeli bu oldu!
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

Sahalarda göremediğimiz İlkay'dan milyonluk yatırım
Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar
Şerit değiştiren otomobil kamyonetle çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı
Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti

Simge Sağın’dan olay dans! Sahnedeki cesur hareketleri dikkat çekti
Silivri'de gemi kazasında 10 mürettebat için arama çalışmaları 6. günde sürüyor

Silivri'de 10 mürettebattan 6 gündür haber yok! Aramalar sürüyor
Oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf