Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişide yaralandı. Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde Yavuz Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine seyir halinde iken virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz Özdemir hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişide yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybeden Yavuz Özdemir'in, Kastamonu'da Kent Düğün Salonunun işletmecisi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Bozkurt Çatalzeytin Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.