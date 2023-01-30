Şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Erciyes yolu üzerinde, M.K.'nin kullandığı 38 AG 405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan ağır yaralı olarak sürücü A.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

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