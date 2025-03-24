Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar devam etti.

SARAÇHANE'DE MİTİNGLER 6. GÜNÜNDE

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın bulunduğu Saraçhane'de yapılmaya başlanan mitingler, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etti.

MİTİNGE ATLA GİTTİ

Öte yandan CHP'nin çağrısıyla mitinge giden bir protestocu at ile görüntülendi. O anlar ise kameralarca kaydedildi.