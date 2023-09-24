Sapanca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Sapanca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Metamfetamin kullandıktan sonra rahatsızlanan bir kişi hastaneye başvurdu ve polise bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeyi temin eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.