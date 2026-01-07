Zehir tacirlerine geçit yok: 137 polisle yapılan operasyonda 6 gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 6 şahıs, 137 polisle düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sapanca ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilerek takibe alınan 6 şahsa yönelik 137 personel ile gerçekleştirilen operasyonda 170 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5 parça satışa hazır halde 8.60 gram sentetik cannabinoid maddesi, 0.34 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin Türk lirası ele geçirildi. Operasyona ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA