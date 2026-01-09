Haberler

Emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik bonzai, metafetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.C. (42) ve Y.B.'nin (35) araçlarında ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 20 gram sentetik bonzai, 1 gram metafetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong, 2 adet aseton kutusu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
