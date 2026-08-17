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Sapanca'da depo yangını: Kamyonete sıçradı, maddi hasar oluştu

Sapanca'da depo yangını: Kamyonete sıçradı, maddi hasar oluştu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir depoda çıkan yangın, önünde park halindeki kamyonete sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, depoda ve araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde depo olarak kullanılan yapıda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa sürede büyüyen alevlerin depo önünde bulunan kamyonete sıçraması neticesinde binada ve araçta maddi hasar oluştu.

Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi Adıyaman Sokak'ta O.E.'ye ait depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yapının önünde bulunan kamyonete de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Depoda ve kamyonette maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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