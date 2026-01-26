Haberler

Tartışma cinayetle sonlandı: 23 yaşında genç hayatını kaybetti, şüpheliler firar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir genç, çıkan kavgada bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y. (19) ile E.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada K.Y.Y. isimli şüpheli, Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden firar eden K.Y.Y. ve E.Y. isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
