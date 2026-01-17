Haberler

Siverek'te beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası, Siverek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve tedbirli olmalarını istedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

İlçe genelinde etkisini giderek artıran kar yağışıyla birlikte sis de etkili olurken, özellikle Siverek-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Olumsuz hava şartları sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
