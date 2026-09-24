Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük deprem Mardin Nusaybin'de panik yarattı

Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük deprem Mardin Nusaybin'de panik yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD verilerine göre saat 10.40'ta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mardin'de de hissedilen depremde Nusaybin'de vatandaşlar panikle binalardan dışarı çıktı; ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar yok.
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin'de de hissedildi.
AFAD verilerine göre saat 10.40'da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Mardin'de de hissedildi. Nusaybin ilçesinde depremi daha yoğun hisseden vatandaşlar, panikle binalardan dışarı çıktı. Vatandaşlar bir süre sokaklarda beklerken, ilk belirlemelere göre Nusaybin'de herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi. Ekiplerin sahadaki kontrolleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı