Şanlıurfa Karaköprü'de hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan hükümlü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hırsızlık suçundan aranan M.B., Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışma sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı