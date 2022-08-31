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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde Viranşehir'de bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilişkili gözaltına alınan 1 kişi jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Kenevir 3. Sayfa Haberler

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