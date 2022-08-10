Önce karısını dövdü, sonra ona darp raporu yazan sağlıkçıları! Pes dedirten anlar kamerada

Şanlıurfa'da bir kişi, darbettiği karısına hastanede sağlık raporu vermeye çalışan 2 sağlık çalışanını da yakınlarıyla darbetti. Saldırıyla ilgili olarak koca ve 2 yakını gözaltına alındı.

Karaköprü ilçesinde kocası Y.A. tarafından darbedilen A.A. ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavi olup darp raporu almaya çalıştığı esnada kocası Y.A. beraberindeki yakını M.A. ve T.A. da hastaneye geldi.

SAĞLIKÇILARI DA DÖVDÜLER

Karısına müdahale ederek rapor almasına mani olmaya çalışan Y.A. ve beraberindeki 2 kişi, çıkan arbedede hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti. Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu alarak kendilerine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekiplerince, Y.A. ile 2 yakını gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarını darbettiği ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları görülüyor.