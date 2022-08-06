Şanlıurfa haber | Haliliye'de kaldırım işgali denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi yaptığı denetimlerle kaldırım ve yol işgallerinin önüne geçiyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla zabıta müdürlüğü ekipleri, yayaların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmemesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Periyodik olarak bölge bölge denetimlerine devam eden ekipler, işyerleri tarafından yapılan işgalleri önlüyor. Zabıta ekipleri, kaldırımlarda ürünlerini sergileyerek, yayaların kullanım alanını daraltan işletme sahiplerine uyarılarda bulunuyor.

Kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirten ekipler, vatandaşların alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için işletme sahiplerini kurallara uyulması gerektiğini hatırlatıyor. Son denetimlerini kentin işlek noktaları ve ara sokaklarda yürüten ekipler, esnaf tarafından işgal edilen kaldırımdaki ürünlerin alınması için müdahalede bulundu. Vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir malzemenin kaldırımda bulunmasına izin verilmeyeceğini belirten ekipler, söz konusu işgallerin Belediye mevzuatına aykırı olduğunu kaydederek, kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağını ifade etti. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise işgallerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için denetimlerin devam edeceği ve vatandaşların şikayetlerini belediyenin beyaz masa servisine yapabilecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA