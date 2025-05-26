Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga ile İlgili Baba ve Oğul Adıyaman'da Yakalandı

Şanlıurfa'daki Silahlı Kavga ile İlgili Baba ve Oğul Adıyaman'da Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen baba ve oğlu, Adıyaman'da yapılan operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga olayına karışan baba ve oğlu, Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen İ.C. ile oğlu Y.C., isimli her iki şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir akrabalarında kaldığı tespit edildi. Durum üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda baba ve oğlu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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