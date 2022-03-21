Şanlıurfa'daki akraba kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Şanlıurfa'da dün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre Kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 15 yaşındaki Hasan Karademir ile babası Mehmet Karademir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki Sümeyye Karademir'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kavga ile ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak aranan Hüseyin ve Ahmet K.'yi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa