Şanlıurfa'daki akraba kavgasında ölü sayısı 3 oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'daki akraba kavgasında ölü sayısı 3 oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'daki akraba kavgasında ölü sayısı 3 oldu

Şanlıurfa'da dün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Şanlıurfa'da dün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre Kavga, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 15 yaşındaki Hasan Karademir ile babası Mehmet Karademir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki Sümeyye Karademir'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kavga ile ilgili çalışmalarını yürüten jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak aranan Hüseyin ve Ahmet K.'yi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Araştırma, kavga, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title