Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir tır ile iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da bir tır ile iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AIA 156 plakalı tır, aynı yönde ilerlemekte olan 41 ALN 042 ve 63 AJS 028 plakalı araçlara çarptıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi araçlardan çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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