Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü: Binada mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen olayda, yoğun yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde son günlerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle hasar alan bir binanın istinat duvarı çöktü. Paniğe neden olan olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Binada mahsur kalan 15 kişi ise, yangın merdiveni yardımıyla itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
