Şanlıurfa'da Yetkisiz Çakar Lamba Kullanımına 138 Bin TL Ceza

Şanlıurfa'da Yetkisiz Çakar Lamba Kullanımına 138 Bin TL Ceza
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisiz çakar lamba kullanan bir kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza kesti. Araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimler sırasında yapılan kontrollerde yetkisiz çakar lamba kullanan bir kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 TL trafik idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.20 sıralarında Karaköprü ilçesi Örçünlü Mahallesi, Alın Gişeleri mevkisinde yaşandı. Yapılan trafik denetimlerinde çakar lamba takılı bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan incelemede sürücünün çakar lamba bulundurmaya veya kullanmaya yetkili olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2. maddesi gereğince 138 bin 172 TL trafik idari para cezası kesildi.

Usulsüz çakar kullanımı nedeniyle yalnızca para cezası değil, ek yaptırımlar da uygulandı. Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek Suruç Gündüz yediemin otoparkına çekildi ve sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
