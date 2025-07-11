Şanlıurfa'da Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Yavru Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bina sakinlerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenle yavru kediyi kurtardı.

Şanlıurfa'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binada 12 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Binanın çatısına çıkan ekipler, merdiven yardımıyla yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Bina sakinleri, yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Ve mutlu son! Beşiktaş 30 milyon euroluk yıldızı için uçağı kaldırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.